"Не ждите воды из крана": оккупанты придумали странное решение проблемы Крыма

Пока у жителей Крыма кончаются последние запасы воды, оккупанты продолжают искать способы водоснабжения полуострова, которые кажутся очень странными. Но не менее диковинными порой бывают их обращения к крымчанам, ждущих ответов.

В последнем заявлении жителей Крыма призывают "не ждать воды из крана", а "изменить к ней свое отношение".

Это сказал спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов в эфире телеканала «Крым 24».

"Для Крыма вода – это ценность. Наша задача депутатского корпуса, для профильного комитета – это всю свою деятельность посвятить тому, чтобы школы, детские садики, предприятия поняли одну простую вещь: не надо ждать воды из крана, надо сначала здесь (в голове – ред.) изменить отношение к воде", - заявил он.

Константинов намекнул, что обитатели полуострова неэкономично используют ресурсы.

"Не делай тех вещей, без которых можно обойтись, особенно вещи непродуманные, вещи неэкономичные и в бытовом выражении просто глупые", – говорит он.

Напомним, что жители Крыма из-за проблем с водой очень недовольны российскими туристами. Местные говорят, что именно из-за них они страдают.