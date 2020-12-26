"Чем будут наполняться водохранилища?" В Крыму показали, как выглядит Ай-Петри

В сети показали, как выглядит вершина горы Ай-Петри в оккупированном Крыму.

Кадр, датированный 26 декабря, обнародован в Твиттер "RoksolanaToday&КрымUA".

"Ай Петри сейчас. А наши водохранилища чем наполняться будут?", - говорится в подписи к сообщению.

Ай Петри сейчас

а наши водохранилища чем наполнятся будут? pic.twitter.com/WbtNy774mU — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 26, 2020

В комментариях к записи пользователи ответили в присущей ироничной манере:

"Снег можно топить с Айпетри"

"Всем, что видишь на фото: бульдозером, нивой, парой фургонов..."

"Слезами от осознания сделанной глупости!", - пишут в комментариях.

Как известно, Крым испытывает проблемы с водоснабжением, по состоянию на декабрь 2020 года в Бахчисарайском водохранилище Крыма осталось ничтожное количество воды, и оккупанты полуострова придумывают новые способы сэкономить воду.

Уже некоторое время воду в Крыму подают по графику, и кризис с каждым днем усугубляется все больше. Кроме того, на полуострове назревает и другая серьезная проблема.