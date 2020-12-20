Не только вода: в оккупированном Крыму назревает новая серьезная проблема

За сутки в оккупированном Крыму зафиксировано 357 новых случая инфицирования коронавирусом.

Об этом сообщил т.н. "глава" Крыма Сергей Аксенов во ВКонтакте.

По его словам, 16 человек из 357 оказались бессимптомными носителями вируса. 277 человек обратились к врачам самостоятельно, еще 80 выявлены среди контактных лиц ранее инфицированных людей.

По данным оккупационной администрации, в Крыму коронавирус обнаружен у 21 406 человек, из них умерло 415 человек.

Отметим, что эти данные не подтверждаются международными организациями или независимыми источниками. По мнению правозащитных организаций, статистика намеренно занижается, а также не отображает случаи инфицирования в военных структурах и спецслужбах.

Как сообщалось ранее, в России похвастались новым водоводом из Кадыковского карьера, однако экологи сомневаются в эффективности этого способа решения водяного кризиса в Крыму.