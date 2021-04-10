Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал

Приезд российского пропагандиста Дмитрия Стешина на оккупированный Донбасс в ночь на 10 апреля может должен обеспокоить украинское общество. Просто так своих эмиссаров Кремль не присылает.

Такие мысли выразил в facebook блогер Александр Коваленко (zloy_odessit).

"Не очень хороший сигнал с оккупированного Донбасса. Этой ночью, на оккупированную часть Донбасса заехал российский “военкор” Дмитрий Стешин с обещаниями освещать всё, что там будет происходить", - отметил блогер.

По его словам, Стешин относится к пулу российских журналистов прямой аффилиации Министерства Обороны РФ. Таким образом, его нельзя причислить к журналистам или военным корреспондентом. Он даже не является типичным пропагандистом. По факту, Стешин в действительности кадровик.

Коваленко напомним, что именно Стешин и другой журналист-пропагандист Александр Коц (по мнению блогера, кадровик ГУ ГШ ВС РФ ) в 2014 году, помимо производства пропагандистских сюжетов, выполняли роль наводчиков для артиллерии. По "случайному совпадению", все населенные пункты, куда заезжали эти персонажи, оказывались под артиллерийским обстрелом со стороны боевиков. После этого пропагандисты начинали снимать разрушения и трупы, рассказывая о "зверствах киевской хунты". Также, именно они принимали участие в допросе захваченных офицеров “Альфы” СБУ в Славянске.

"В контексте нынешней нервозной и опасной ситуации на Донбассе, буквально искрящей провокациями со стороны РФ, он там появился явно не просто так", - резюмирует блогер.

Напомним, Александру Коцу не понравилась "слишком мягкая" риторика руководства Кремля по Донбассу и войне с Украиной.