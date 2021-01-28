В поездке главных пропагандистов Путина на Донбасс заметили важный нюанс

В украинский город Донецк, оккупированный Россией, приехали армяне Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян и Роман Бабаян.

Можно предположить, что российские пропагандисты будут рассуждать о глубинном "русском Донбассе", но на самом деле замыслы Кремля намного глобальнее.

Такое мнение выразил блогер Александр Коваленко в своем Telegram-канале "Злой одессит".

"Можно по-разному относиться к этой троице, уже давно, по сути, являющейся людьми без гражданства и принципов, но факт неоспорим – в проекции российской пропаганды они играют очень важную, практически глобальную роль. И вот, эти игроки пропагандистского плацдарма подобного уровня нарисовываются на Донбассе. С чего вдруг?", - пишет блогер.

Коваленко предполагает, что если бы Россия задумала возобновить масштабные боевые действия, то приехали бы не такие известные персоны.

"Отмечу, что если бы РФ ставила целью возобновления масштабных боевых действий, то им достаточно было бы забросить на Донбасс пул своих мелкосортных, но "всегда готовых" журналюх, аля Коц, Стешин, Пегов и прочие. В данном случае ситуация явно другая и связана она с беспокойством всей той марионеточной рати, которая называется “власти ДНР” ситуацией в самой России. А именно, речь идёт о вопросе: Что будет с нами?", - подытожил Коваленко.

Как писал "Телеграф", сегодня стало известно, что главная пропагандистка Путина Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк на так называемый "интеграционный форум" оккупантов.