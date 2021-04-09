Риторика Пескова и Козака по Украине начала злить даже их собственных пропагандистов

Российские пропагандисты, разогрев себя и окружающих темой крупномасштабной войны,уэе не могут остановиться. Их уже даже не устраивают агрессивные заявление ближайшего окружения Владимира Путина.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц у себя в telegrame раскритиковал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Кремль вмешается в конфликт в случае "резни" на Донбассе. Критике подверглась и риторика главы администрации Путина Дмитрия Козака, заявившего о возможности вступления России в войну в случае обострения конфликта.

По мнению Коца, армия РФ уже давно должна была начать войну против Украины.

Львиная доля комментаторов стала поддакивать пропагандисту, размышляя о "недалеком правительстве" и необходимости давно вмешаться в войну.

Однако, было и несколько адекватных реакций:

"Хорошо конечно военкорам подначивать, вмешаться там и тд. Все так просто прямо... В Чечне с нестроевыми группами без авиации, ПВО, танков и тд, практически со стрелковым оружием сначала сдались, а второй раз много лет пытались справиться, а там все раз в 80 меньше чем в Украине".

"Господа, товарищи, заберите у своих жён гаджеты. Противно читать этих стратегических кухонных стратегов, пусть лучше щи варить научатся, а не рассуждают о вооружённых конфликтах".

Напомним, журналист Евгений Спирин напомнил россиянам, чем обернется для них крупная война с Украиной.