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"Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину

"Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф

Россию ждет кровавая мясорубка в случае полномасштабного  нападения на Украину. Молодые россияне не имеют верного представления, что именно их может тут ожидать.

Такой прогноз дал журналист Евгений Спирин н своей странице в facebook.

По его словам, вначале российскую молодежь, привыкшую сидеть в tic-tok и слушать Монгернштерна, переправят через границу без опознавательных знаков. После этого армия на танках и МТБЛ начнет наступление на Харьков, который, по мнению молодых россиян, можно взять за 15 минут. В реальности бои з город растянутся на несколько месяцев.

"За это время сопливые призывники будут попадать в плен к бывшим ультрасам. И да, ребята не образцы гуманности. В парке Горького им будут отрезать уши и пальцы. Так будет по всей линии вторжения. Тут же образуется «комитет солдатских матерей». Как было с Ичкерией. И все эти матери поедут в Украину и будут искать своих сыновей. Искать и находить трупы. В лучшем случае. А в худшем ― не находить ничего. Эти запчасти скормят животным", - отметил журналист.

Далее, рассказывает Спирин, примерно треть наступающей армии останется в лесах Сумщины, где они будут умирать от гангрены и гнить в болотах. В это же время в России, их родители будут бегать по военкоматам, где им будут цинично говорить, что российская армия не ведет боевых действий Украине. И только через месяц очередная миссия "Афган 500" договорится забрать с Украины сотни гробов с останками гнилых солдат.

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Все это время российская пропаганда будет рассказывать по телевизору о победах на фронте, а в каждую квартиру россиян будут поступать трупы их детей.

"И не в гробах, нет, это будут котлеты из одежды, сапог, кепок, беретов, зажигалок. Бесконечная канатная дорога жмуров русских солдат. Псковских, Курских, Новосибирских. Десантники, летчики, пехота. Огромный эшелон фарша, который вернется на родину", - добавляет журналист.

Под конец, Спирин напомнил, что совсем война не похожа на виртуальную игру "Танки", как возможно думают жители РФ.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал "Телеграфу" о рисках военного вторжения РФ и возможно помощи Украине со стороны НАТО.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Россия, Война, Прогноз, Вторжение, Евгений Спирин.
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