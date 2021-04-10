Скачать
Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
Макрон может помочь Зеленскому: чего ожидать от встречи президентов Франции и Украины
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной
В России назвали два условия, которые заставят Путина отказаться от войны с Украиной

Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы

Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Главари ОРДО прорабатывают три варианта обращения к российскому президенту Владимиру Путину. 

Как сообщает ZN.ua, проекты соответствующих писем за подписью т.н. "главы ДНР" Дениса Пушилина были получены украинской разведкой и переданы спецслужбам стран-партнеров. 

Каждое из трех писем начинается с того, что Пушилин благодарит Путина за "бесценную помощь", а также за его решение признать документы, выданные "жителям наших Республик". 

Пушилин назвал раздачу российских паспортов на Донбассе бесценным "для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство" и поблагодарил Россию за ее работу в переговорах в ТКГ. 

Вместе с тем, он обвиняет Украину в нарушении Минских соглашений и о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта при поддержке стран Запада. 

Далее содержание писем различается. 

В первом из них содержится просьба Пушилина к Путину об оказании военной помощи для предотвращения "агрессии Украины". Главарь "ДНР" аргументирует это необходимостью не допустить жертв среди мирного населения, а также разрушения инфраструктуры. 

В другом варианте содержится просьба к Путину о включении т.н. "ДНР" в состав РФ и заверение о том, что "все наши (ОРДО, - ред.) жители желают стать частью великого государства Россия". При этом Пушилин ссылается на результаты "референдума" от 11 мая 2014 года, которым т.н. "ДНР" провозгласила свою независимость от Украины, а также говорит, что если понадобится, то там проведут еще один "референдум" о вступлении в Россию.   

В третьем варианте Пушилин просит Путина признать "ДНР" в качестве "независимого демократического правового социального государства". В этом варианте также предлагается рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и начать сотрудничество в оборонной сфере. 

Как сообщалось ранее, на Донбасс приехал "любимый пропагандист" министра обороны РФ Сергея Шойгу Дмитрия Стешина. Блогер Александр Коваленко объяснил, почему это является плохим сигналом для Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 799

Все по теме:

Россия, Донбасс, Владимир Путин, Денис Пушилин, ОРДЛО.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генерал объяснил, зачем Путин стянул к границе с Украиной так много техники и военных
02 Шойгу отправил на Донбасс "любимого пропагандиста": почему это плохой сигнал
03 "Мишень для Байрактаров": на видео с путинскими военными в Ростовской области увидели важную деталь
04 Меган Маркл и принц Гарри танцуют у гроба принца Филиппа: Charlie Hebdo выпустил неоднозначную карикатуру
05 "Кремль повышает ставки": журналист указал на "плохой признак" в риторике России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Надежды на тепло мало: синоптик огорчила прогнозом погоды на Пасху
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Яркие цветы на фоне снега: в сети показали сказочные фото весны в Крыму
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Названы цены на коронавирусные похороны в Украине
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Гуру кулинарии Эктор Хименес-Браво поделился своей подборкой фильмов (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь