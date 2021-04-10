Главарь "ДНР" Пушилин готовит обращение к Путину: разведчики узнали главные тезисы

Главари ОРДО прорабатывают три варианта обращения к российскому президенту Владимиру Путину.

Как сообщает ZN.ua, проекты соответствующих писем за подписью т.н. "главы ДНР" Дениса Пушилина были получены украинской разведкой и переданы спецслужбам стран-партнеров.

Каждое из трех писем начинается с того, что Пушилин благодарит Путина за "бесценную помощь", а также за его решение признать документы, выданные "жителям наших Республик".

Пушилин назвал раздачу российских паспортов на Донбассе бесценным "для людей, ощущающих себя русскими по духу и считающих своей главной целью интеграцию в российское социально-политическое и культурное пространство" и поблагодарил Россию за ее работу в переговорах в ТКГ.

Вместе с тем, он обвиняет Украину в нарушении Минских соглашений и о том, что Киев готовится к силовому решению конфликта при поддержке стран Запада.

Далее содержание писем различается.

В первом из них содержится просьба Пушилина к Путину об оказании военной помощи для предотвращения "агрессии Украины". Главарь "ДНР" аргументирует это необходимостью не допустить жертв среди мирного населения, а также разрушения инфраструктуры.

В другом варианте содержится просьба к Путину о включении т.н. "ДНР" в состав РФ и заверение о том, что "все наши (ОРДО, - ред.) жители желают стать частью великого государства Россия". При этом Пушилин ссылается на результаты "референдума" от 11 мая 2014 года, которым т.н. "ДНР" провозгласила свою независимость от Украины, а также говорит, что если понадобится, то там проведут еще один "референдум" о вступлении в Россию.

В третьем варианте Пушилин просит Путина признать "ДНР" в качестве "независимого демократического правового социального государства". В этом варианте также предлагается рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и начать сотрудничество в оборонной сфере.

Как сообщалось ранее, на Донбасс приехал "любимый пропагандист" министра обороны РФ Сергея Шойгу Дмитрия Стешина. Блогер Александр Коваленко объяснил, почему это является плохим сигналом для Украины.