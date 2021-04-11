До новой провокации остались считанные часы? В Донецк приехал еще один путинский пропагандист

Вслед за "любимым пропагандистом" министра обороны РФ Дмитрием Стешиным в оккупированную россиянами часть Донецкой области приехал еще один российский пропагандист - Семён Пегов.

Об этом сам Пегов написал в воскресенье, 11 апреля, в своем Telegram-канале.

"@wargonzo (проект Пегова, канал в Telegram – ред.) в городе! Ждите жгучих репортажей, огненных инсайдов и зажигательной фронтовой аналитики", - написал пропагандист.

В последний раз Пегов "отметился" во время обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе, откуда в середине октября 2020 года вынужден был бежать в Хабаровск, поскольку в Азербайджане на него завели уголовное дело.

Как отмечает военно-политический обозреватель Александр Коваленко (Zloy Odessit) в своем блоге на сайте интернет-издания "Одесский курьер", "сейчас на Донбасс выехали именно те журналисты и военкоры из РФ, которых можно смело назвать “кровавыми”.

"Ведь они слетаются именно туда, где будет проливаться кровь и ожидается эскалация конфликта. И именно они становятся первоисточниками новостей о неких кровавых инцидентах, которые иначе как заранее подготовленной провокации и назвать нельзя", - пишет Коваленко.

Как следствие, не исключает военно-политический обозреватель, "то, что Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе с целью возобновления боевых действий и захвата новых территорий, становится с каждым днём всё очевиднее".

Как сообщалось, в субботу, 10 апреля, вечером, в оккупированном Донецке вспыхнул мясокомбинат, где якобы находится одна из военных баз боевиков "ДНР". А перед этим в Донецк прибыл российский пропагандист Дмитрий Стешин.

Есть ли связь между этими событиями по мнению украинских военных экспертов, Вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Крупный пожар в Донецке и приезд Стешина – звенья одной цепи? Каких "сюрпризов" ждать от оккупантов".