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"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину

"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину
Обновлено 16:36 Сегодня Телеграф

Российский политолог Андрей Пионтковский, проживающий в США, в сегодняшнем интервью "Украинской правде" рассказал о  возможном сценарии открытого вторжения России в Украину. 

Эксперт не исключает, что глава РФ Владимир Путин может заручиться поддержкой французского коллеги Эммануэля Макрона. Пионтковский убежден в том, что российский президент понимает, что ни Украина, ни США уже не отступят, поэтому он может пойти на обострение ситуации. 

"Думаю, план Путина совместить несовместимое заключается в следующем: начнется крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь или часть территории со стороны Крыма. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина – президент Франции Макрон", – говорит  политолог, будучи уверенным, что французского лидера "даже не надо вербовать".

Напомним, власти России стремятся к масштабной войне с Украиной для того, чтобы переключить внимание российской и мировой общественности от воровства, и россияне на это никак не отреагируют. Такое мнение высказал российский певец и автор песен Алексей Лебединский (псевдоним "Профессор Лебединский").

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Владимир Путин, Андрей Пионтковский, Эммануэль Макрон.
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