"Даже не надо вербовать": стало известно, кто может помочь Путину вторгнуться в Украину

Российский политолог Андрей Пионтковский, проживающий в США, в сегодняшнем интервью "Украинской правде" рассказал о возможном сценарии открытого вторжения России в Украину.

Эксперт не исключает, что глава РФ Владимир Путин может заручиться поддержкой французского коллеги Эммануэля Макрона. Пионтковский убежден в том, что российский президент понимает, что ни Украина, ни США уже не отступят, поэтому он может пойти на обострение ситуации.

"Думаю, план Путина совместить несовместимое заключается в следующем: начнется крупное наступление российских войск, в первые несколько дней достигается какой-то успех, захватывают, например, Мариуполь или часть территории со стороны Крыма. И в это время на сцену выходит основной союзник Путина – президент Франции Макрон", – говорит политолог, будучи уверенным, что французского лидера "даже не надо вербовать".

Напомним, власти России стремятся к масштабной войне с Украиной для того, чтобы переключить внимание российской и мировой общественности от воровства, и россияне на это никак не отреагируют. Такое мнение высказал российский певец и автор песен Алексей Лебединский (псевдоним "Профессор Лебединский").