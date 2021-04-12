"У меня есть ответ. Страшный". Профессор Лебединский рассказал, что будут делать россияне, если Путин развяжет войну с Украиной

Власти России стремятся к масштабной войне с Украиной для того, чтобы переключить внимание российской и мировой общественности от воровства, и россияне на это никак не отреагируют.

Такое мнение высказал российский певец и автор песен Алексей Лебединский (псевдоним "Профессор Лебединский") на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 12 апреля.

"(Президент РФ Владимир – ред.) Путин таким образом в очередной раз хочет переложить внимание с волнений внутри России и презрением всего мира к его вороватой бандитской шобле - переложить на войну. На кровь, на жизнь и смерть, но не свою", - пишет Лебединский.

Он отмечает, что Путин так делал уже много раз – "отвлекал от своего воровства войнами и терактами", придумывая виноватых и врагов для простодушного большинства российского населения.

В связи с этим Лебендинский задается вопросом, что будут делать россияне, либо изначально понимавшие всю подноготную происходящего, либо "прозревшие".

"Сейчас 18-19-летние призывники регулярной армии по приказу охреневших в безнаказанности бандитов пойдут на украинскую землю умирать в бою с теми, кто ничего плохого никому не сделал, ничем никому не угрожал, кто будет защищать свою землю. Умирать в спровоцированной кремлем войне за хрен знает что и убивать невинных людей. И что же вы будете делать, а?? У меня есть ответ. Страшный. Ничего не будете делать. Разве что говорить на кухнях, в интернетике и паре пока не закрытых для вида демократии телеканалов", - подытожил Лебединский.

Как сообщалось, в России учительница вышла на одиночный протест против войны с Украиной.