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В России учительница вышла на одиночный протест против войны с Украиной

В России учительница вышла на одиночный протест против войны с Украиной
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: Людмила Савицкая, Север.Реалии

В Пскове российская преподавательница Ирина Милютина вышла одна на протест с лозунгом на плакате: "Нет войне, Россия и Украина не враги".

Об этом 12 апреля сообщили Север.Реалии. 

Женщина убеждена, что планы и действия РФ в отношении Украины недопустимы.

По ее словам, "война" уже есть, и ее наличие уже давно игнорируется привыкшим народом. У границ свозят новые войска, а военные, участвующие в конфликте на Донбассе гибнут. При том, что россияне предпочитают не замечать этого и отмалчиваются.

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Учительница уверена, что такая политика усугубит ситуацию как внутри самой РФ, так и ухудшит взаимоотношения с другими странам, поэтому такого исхода нельзя допустить.

Напомним, что 10 апреля, поздно вечером в районе н.п. Золотого на Луганщине боевики РФ выстрелом из стрелкового оружия убили бойца ВСУ.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Псков.
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