Названо имя военного, убитого оккупантами 10 апреля: бойцу было всего 24 года

В субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе н.п. Золотое Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко старшего солдата Андрея Теперика.

Об этом сообщается на официальной странице 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в соцсети Facebook в воскресенье.

"Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера российские наемники в очередной раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку от Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года ...", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вооруженные формирования Российской Федерации в субботу, 10 апреля, 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный был убит и еще один получил ранения.