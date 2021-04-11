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В Украину он не сунется: астролог объяснил, почему Путин не решится на новую войну

В Украину он не сунется: астролог объяснил, почему Путин не решится на новую войну
Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф

Нагнетая обстановку вокруг Украины, президент России Владимир Путин не планирует нападать, а перебрасывая технику, не прячась, пытается выйти на диалог с президентом США Джо Байденом, после того, как тот назвал Путина убийцей.

В этом уверен астролог Влад Росс, о чем и рассказал в интервью "Апострофу".

"Дорогие друзья, я вас всех абсолютно не разочарую - в Украину он не сунется. Большой широкомасштабной войны не будет. Поэтому я хочу всех успокоить. Последнее время это такой насущный ко мне вопрос. Вот этого точно не будет, дорогие друзья", - заверил он.

Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс

По словам Росса, рост напряжения на границе Украины и передислокация российских войск, это ничто иное, как попытка диалога с Байденом, пусть даже и такая извращенная.

"Путин начал нагнетать ситуацию, днем перевозить эшелоны из Сибири, из Курска. Он специально все это делает на камеры. Поэтому, когда Путин демонстрирует что-то, показывает что-то, он точно не нападет. У него другие мысли. "Байден, я хочу говорить с тобой. Ты меня унизил вообще, я пацан. Я пацанский человек, давай разберемся". Ты меня назвал убийцей, ты не можешь со мной совладать вообще. Давай-давай". Таким образом Путин вызывает Байдена на дуэль, на разговор. Байден знает, что с Путиным ни в коем случае нельзя говорить. Этот политик может абсолютно всех переболтать. Нет ни одного политика в мире рангом выше Путина, который мог бы его переболтать", - уверен астролог.

В подтверждение своих слов, Росс вспомнил ситуацию с Донбассом и Крымом.

"Путин всегда нападает, когда ему надо, внезапно. Он так внезапно напал на Грузию, внезапно захватил Крым. И внезапно он на Донбассе. Как вы помните, у нас был парад 24 августа 2014 года. А он напал на Украину и таким образом мы после этого попали в котел", - уточнил он.

Как сообщал Телеграф, ранее Влад Росс предрек смертельную болезнь для Путина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Донбасс, Владимир Путин, Джо Байден, Обострение, Война на Донбассе.
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