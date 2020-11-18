"Прогноз начал сбываться!" Астролог назвал смертельную болезнь Путина

В последнее время ходят разные слухи о состоянии здоровья президента России Владимира Путина.

Астролог Влад Росс, который ссылается на "достоверные источники", утверждает, что у российского лидера - 4 стадия рака кишечника.

Об этом украинский астролог Влад Росс сообщил у себя на странице в Facebook.

В комментариях под постом, Влад Росс добавил, что "Путин готовит свою дочь Екатерину Тихонову как своего приемника - но ему это не удастся. Путин жив и на него работают двойники".

Заметим, в начале года вышло интервью Росса на "Апострофе", в рамках которого он высказался, что у Путина с начала 2000-ых годов рак толстой кишки, для лечения которого создали онкоцентр и тратят миллионы.

Астролог дал прогноз, что ближайшие пару лет станут очень тяжелыми для президента РФ, - в 2021 году весь его "клан" может оказаться свержен в России, а 2022 год станет наихудшим для Путина, если он до него доживет.

Напомним, западные таблоиды сообщаают, что президент РФ Владимир Путин собирается в отставку из-за болезни Паркинсона, которая якобы проявила себя еще несколько лет назад.