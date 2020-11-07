Хромающего Путина сравнили с пациентом с болезнью Паркинсона (видео)

Западные таблоиды стали массово сообщать, что президент РФ Владимир Путин собирается в отставку из-за болезни Паркинсона, которая якобы проявила себя еще несколько лет назад.
В сети стали активно обсуждать эту информацию.
Один из пользователей Twitter вспомнил, что в декабре прошлого года, когда в Париже проходил Нормандский саммит, походка российского президента была довольно странной.
На ролике видно, что он сильно сутулится и его правая рука не двигается.
Так pic.twitter.com/cCWY9dTDgF
— Разбираются. Потерпите. (@Lndcalling) November 7, 2020
К ролику прикрепили изображение из Wikipedia, на котором показано пациента с болезнью Паркинсона, что очень напоминает движения президента РФ.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опровергает все слухи. Он заявил, что у Путина отличное здоровье, а все слухи о болезни являются чушью.