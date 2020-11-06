Не отравление, а панкреатит: в России озвучили новый диагноз Навального

В результате исследований, проведенных в России, у оппозиционера Алексея Навального обнаружен панкреатит, диагноз с отравлением не подтвердился.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

По словам российских специалистов: "Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)".

"Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден", - отметили в МВД.

По предварительным данным МВД, супруга Навального сообщала медработникам, что муж ограничивал себя в еде, а также что в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, при этом оппозиционер питался нерегулярно. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", - подчеркнули в ведомстве.

Что говорит по этому поводу Навальный?

Сам оппозиционер Алексей Навальный на странице в Твиттер высказался в ответ на это заявление довольно иронично.

"В Кремле какое-то обострение сегодня", - отметил он.

По его словам, выглядит очень забавно, что в МВД в один день выпустили директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, сообщившего о том, что Навального отравили страны НАТО.

В то же время повилось заявление МВД с историей о том, что самого отравления не было.

"Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету", - шутит оппозиционер.

В Кремле какое-то обострение сегодня. Забавно, что они в один день выпускают Нарышкина, сообщающего о том, что меня отравили страны НАТО. И МВД с историей о том, что отравления не было. Видимо, страны НАТО уговорили меня сесть на смертельную диету. pic.twitter.com/kdqqbLXFIN — Alexey Navalny (@navalny) November 6, 2020

Стоит напомнить, что ранее президент РФ Владимир Путин, который ранее заявил, что лично распорядился отправить отравленного оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, стал героем карикатуры.

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