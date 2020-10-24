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Сущий ангел: "спаситель" Навального Путин стал героем карикатуры

Сущий ангел: "спаситель" Навального Путин стал героем карикатуры
16:07 Сегодня Телеграф

Российский президент Владимир Путин, который ранее заявил, что лично распорядился отправить отравленного оппозиционера Алексея Навального на лечение в Германию, стал героем карикатуры Сергея Ёлкина.  

Свою новую работу известный карикатурист разместил в своем Телеграм-канале. 

На ней глава Кремля изображен в облике врача с ангельскими крыльями, говорящего по телефону. 

"Отправьте больного срочно в Германию! В самую лучшую клинику", -  сказано в подписи картинки. 

Ранее Навальный обвинил Путина во лжи, обратив внимание на новости, в которых пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что Путин не принимал решений о транспортировке оппозиционера в Германию.

Как известно Алексея Навального отравили 20 августа, во время перелета из Омска в Томск. Самолет совершил экстренную посадку, а оппозиционера доставили в местную больницу Омска. 

22 августа его отправили в Германию, где врачи заявили об обнаружении в его теле следов яда из группы "Новичок". 

22 сентября, во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Путин высказал предположение, что Навальный сам принял яд

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Все по теме:

Владимир Путин, Карикатура, Алексей Навальный, Сергей Елкин.

Автор:

Телеграф
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