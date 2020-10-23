Путин заявил, что лично дал "добро" на выезд Навального на лечение в Германию: тот обвинил Кремль во лжи

Оппозиционер Навальный обвинил президента РФ во лжи.

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил Владимира Путина во лжи, поскольку тот ранее заявил, что сам лично разрешил ему покинуть страну для лечения в Германии.

Своими доказательствами Алексей поделился на своей странице в Инстаграм.

В пяти фото-слайдах оппозиционер доказывает, что президент РФ говорил неправду.

По его словам, Путин лжет так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад.

Ранее он заявлял, что "если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение". Утверждение такое же убедительное, как и "если бы мы подделывали допинг-пробы на олимпиаде, то никто бы не заметил", "и, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения.", отмечает Навальный.

Он обращает внимание на новости 2-х месячной давности, когда он находился в коме, чесные врачи говорили, что оппозиционера нужно срочно вывозить на лечение, а "Омские врачи" врали о том, что он нетранспортабельный.⠀

На требования жены Навального, пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что это вопрос медиков. Таким образом они удерживали его 48 часов, ожидая, что "Новичок" в его крови разложется и его будет невозможно обнаружить.

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Спустя те 48 часов оппозиционер внезапно стал транспортабельным, а в Кремле заявили, что Путин не относится к этому ни коим образом.

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Теперь же получается, что "омские врачи" ничего не решали, а Путин сам решил все вопросы.

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"Ждали, пока я умру либо пока "Новичок" растворится. Ошиблись - лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови." - сообщает оппозиционер.

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Про "ограничениям на выезд" полная ложь, так как у него есть загранпаспорт и он выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает органичения свободы.

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Все эти факты еще раз убеждают, что именно Путин заказчик этого покушения. "Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия." - отмечает Навальный.

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