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Путин заявил, что лично дал "добро" на выезд Навального на лечение в Германию: тот обвинил Кремль во лжи

Путин заявил, что лично дал "добро" на выезд Навального на лечение в Германию: тот обвинил Кремль во лжи
14:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Алексей Навальный
Оппозиционер Навальный обвинил президента РФ во лжи.

Оппозиционер Алексей Навальный обвинил Владимира Путина во лжи, поскольку тот ранее заявил, что сам лично разрешил ему покинуть страну для лечения в Германии.

Своими доказательствами Алексей поделился на своей странице в Инстаграм.

В пяти фото-слайдах оппозиционер доказывает, что президент РФ говорил неправду.

По его словам, Путин лжет так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад.

Ранее он заявлял, что "если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение". Утверждение такое же убедительное, как и "если бы мы подделывали допинг-пробы на олимпиаде, то никто бы не заметил", "и, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения.", отмечает Навальный.

Он обращает внимание на новости 2-х месячной давности, когда он находился в коме, чесные врачи говорили, что оппозиционера нужно срочно вывозить на лечение, а "Омские врачи" врали о том, что он нетранспортабельный.⠀

На требования жены Навального, пресс-секретарь Путина Песков сообщил, что это вопрос медиков. Таким образом они удерживали его 48 часов, ожидая, что "Новичок" в его крови разложется и его будет невозможно обнаружить.

Спустя те 48 часов оппозиционер внезапно стал транспортабельным, а в Кремле заявили, что Путин не относится к этому ни коим образом.

Теперь же получается, что "омские врачи" ничего не решали, а Путин сам решил все вопросы.

"Ждали, пока я умру либо пока "Новичок" растворится. Ошиблись - лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови." - сообщает оппозиционер.

Про "ограничениям на выезд" полная ложь, так как у него есть загранпаспорт и он выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает органичения свободы.

Все эти факты еще раз убеждают, что именно Путин заказчик этого покушения. "Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия." - отмечает Навальный.

 
 
 
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- Как понять, что Путин врёт? - Он открывает рот. Доказываю в пяти слайдах карусели, листайте. ⠀ 1. Это легко. Путин лжёт так много, что не помнит, о чем лгал два месяца назад. ⠀ 2. Вчера он заявил: если бы мы хотели отравить, то отравили бы надежно, а не отправили на лечение. Утверждение такое же убедительное, как и "если бы мы подделывали допинг-пробы на олимпиаде, то никто бы не заметил". И, мол, это лично он дал команду меня вывезти. Мог бы и не разрешить: ведь у меня есть какие-то ограничения. ⠀ 3. Смотрим новости двухмесячной давности. Я в коме. Честные врачи говорят, что меня нужно срочно вывозить и нормально лечить. "Омские врачи" врут, что я нетранспортабельный. ⠀ 4. Моя жена требует отдать меня. Пресс-секретарь Путина Песковв, хлопая глазами сообщает: а мы что? Мы ничего. Это вопрос медиков. ⠀ Таким образом они держат меня 48 часов, ожидая, что "Новичок" в моей крови разложится полностью и его никогда не обнаружат. ⠀ 5. Через 48 часов я внезапно стал "транспортабельным". А Кремль заявил, что Путин к этому не имеет ни малейшего отношения. ⠀ А теперь выходит, что мнение "омских врачей" никого не интересовало, а все вопросы решал лично "доктор Путин". ⠀ Ждали, пока я умру либо пока "Новичок" растворится. Ошиблись - лаборатории трех стран нашли яд у меня в крови. ⠀ Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает органичения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал. ⠀ Сказанное еще раз убеждает меня: именно Путин заказчик этого покушения. Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы. ⠀ PS. Смешно, что он снова побоялся произнести мою фамилию. (фото: @jenskochphoto )

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Читайте также в материале "Телеграф": В спецслужбах выдвинули предположение - кто отравил Навального.

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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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