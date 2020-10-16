"Недвусмысленное предупреждение": европейские спецслужбы выяснили, кто отравил Навального

Алексея Навального вероятнее всего отравили сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. По заявленой информации, цели убивать политика не было.
Об этом проинформировали в The Guardian.
Зачем?
По предварительным данным, целью отравления было сделать "недвусмысленное предупреждение" и вынудить Навального покинуть территорию РФ.
Такое мнение озвучили сотрудники спецслужб Британии, ФРГ и Франции.
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