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Путин впервые высказался об отравлении Навального

Путин впервые высказался об отравлении Навального
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф
Российский президент высказался об отравлении оппозиционера Навального.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лично разрешил выехать на лечение оппозиционеру Алексею Навальному.

Об этом он сообщил на международном дискуссионном форуме "Валдай".

По его словам, если бы Кремль хотел отравить Навального, они бы не стали отправлять его на лечение в Германию.

Как только к Путину обратилась жена Алексея, он сразу дал разрешение снять ограничения на выезд.

А когда началось расследование и в крови оппозиционера нашли следы "Новичка", Москва предложила предоставить им материалы и официальные заключения, для возбуждения дела. Но никто не отреагировал, по этому Кремлю непонятно "Новичок это или нет?".

В заключение Путин озвучил предложение партнерам "вместе расследовать" это дело.

Читайте также в материале "Телеграф": Спецслужбы выснили, кто мог отравить Алексея Навального.

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Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный.

Автор:

Телеграф
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