Навальный может стать президентом России: озвучен любопытный прогноз

Российский оппозиционер Алексей Навальный может стать президентом РФ. Но пока невозможно сказать, когда это может произойти.

Такое мнение озвучил в интервью Телеграфу российский оппозиционер Леонид Гозман, отвечая на вопрос о вероятности масштабного протеста в России.

По его словам, безусловно есть люди, которые могут "штурмовать Белый дом" в Москве, но не во всех регионах. На данный момент неизвестно, что может побудить народ перейти к более жестким методам.

Но "в случае, если что-то подобное начнется, роль Навального будет просто огромной", - говорит Гозман.

Гозман напомнил, что у Навального есть так называемые штабы практически по всем регионам РФ. Также после истории с отравлением очень сильно поднялся его международный авторитет.

"До безобразия под названием "отравление Навального" я думал, что он не будет президентом. Теперь я допускаю, что Алексей Навальный может стать президентом России", - говорит оппозиционер.

Подробнее о том, что Кремль ведет агрессивную политику не только за границами РФ, но и внутри страны, читайте в материале "Телеграфа": Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман.