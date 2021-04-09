"Путин - убийца": в США объяснили, почему Байден после этих слов продолжает сотрудничество с РФ

Президент США Джо Байден заставит РФ отвечать за враждебные действия, но в то же время готов к сотрудничеству в сферах общего интереса.

Такое мнение описывая внешнюю политику американского президента озвучил госсекретарь Энтони Блинкен в своем интервью

По его словам, у Байдена имеется прагматический образ мышления, то есть он решает проблемы, общается с друзьями и противниками четко, но не отказывается от взаимовыгодных проектов.

На вопрос, почему президент США продолжил сотрудничество с президентом РФ Владимиром Путиным, после того, как назвал его "убийцей", Блинкен отметил, что Байдену нужно заставить Россию нести ответственность за ее безрассудные или враждебные действия, но при этом он готов сотрудничать в тех областях, которые выгодны двум сторонам.

Госсекретарь также подчеркнул свою обеспокоенность решением Путина нарастить военную мощь у границ с Украиной. В Госдепе США данные действия вызывают опасения, что данная попытка провокации США и Украины может перерасти в нечто более глобальное. Украинцев хвалят за их сдержанность, но в РФ по видимости не собираются отступать. Поэтому за ситуацией постоянно наблюдают, отметил Блинкен.

Напомним, что ранее в США взволновались из-за огромного числа военных РФ у границ с Украиной, поскольку так много солдат там не было никогда с начала конфликта на Донбассе.