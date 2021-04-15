На фоне угроз Путина Украина усилила охрану границы: эксклюзивные детали

В течение последних месяцев Украина находится под неприкрытой угрозой вторжения со стороны РФ. Прошедшие несколько недель войска РФ проводили масштабные маневры у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Как стало известно "Телеграфу", в ответ на это Украина задействовала дополнительные силы для защиты государственной границы.

"Учитывая последние события по скоплению Россией сил на направлении границы с нашей страной и на оккупированных территориях, нами принимаются все соответствующие меры, - рассказывает" Телеграфу "помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. - И хотя сейчас в непосредственной близости от границы и на админграницах с временно оккупированной территорией АР Крым, в зоне видимости перемещения или скопления русских войск не наблюдается, ГПСУ, как правоохранительный орган специального назначения, тесно взаимодействует с ВСУ и постоянно отслеживает ситуацию в прилегающих районах", - объясняет Андрей Демченко.

На уточняющий вопрос относительно функций пограничников в случае наступления он отметил: "Наша задача в случае обострения ситуации сдержать врага до подхода основных сил армии".

"С 2014 года охрана границы с РФ ведется в усиленном режиме. В связи с последними событиями для контроля за границей были привлечены дополнительные силы. Речь идет не только об увеличении количества пограничных нарядов. Это и соответствующее вооружение, средства связи и технические средства. На помощь и усиления пограничных нарядов в готовности находятся подразделения быстрого реагирования, которые имеют необходимое вооружение и навыки ведения боевых действий", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Также Демченко рассказал, что "ситуация в акваториях Азовского, Черного морей и Керченского пролива остается напряженной".

"Прежде всего это связано с постоянными пребыванием там корабельно-катерных группировок ВС ФСБ РФ. Ситуация отслеживается постоянно во взаимодействии с береговыми подразделениями и Военно-Морскими Силами Украины. Корабли и катера ГПСУ постоянно находятся на службе в море", - уточнил представитель пограничного органа.

Как сообщал "Телеграф", накануне корабли ФСБ России устроили провокацию в отношении украинских катеров возле Керченского пролива, который мог перерасти в вооруженный конфликт.

Напомним, в ноябре 2018 роки моряки РФ по приказу из Москвы с использованием оружия захватили два украинских катера и буксир.

24 моряка попали в плен.

Они были освобождены только 7 сентября 2019 в результате обмена. Корабли украинской стороне были возвращени только в ноябре 2019 году в фактически разрушенном состоянии - россияне вырвали даже унитазы.