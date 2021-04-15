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Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море

Ночь была горячей: ФСБшники устроили провокацию против украинских пограничников в Азовском море
14:29 Сегодня Телеграф Фото: wikipedia

В ночь с 14 на 15 апреля в Азовском море ФСБ России устроили провокации против пограничников Украины.

Об этом 15 апреля в Фейсбуке сообщил глава Черноморского института по стратегическим исследованиям Андрей Клименко. 

"Ночь была горячей", - написал он.

По информации источников Мониторинговой группы BlaskSeaNews не менее 5 катеров ФСБ совершили ряд согласованных провокационных маневров по украинским трем МБАКам (типа Гюрза-М). Командование осуществляли на корабле береговой охраны РФ N734.

Примечательно, что уже к утру все провокации с российской стороны окончились.

В свою очередь украинцам пришлось предупреждать об ответном ударе.

По словам Клименко, инцидент случился в 25 милях от пролива.

Данную информацию также подтвердил один из источников "Телеграфа".

Напомним, что 15 апреля в сети появилась новость о том, что США якобы отозвали заход своих военных кораблей в Черное море - USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75).

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, ФСБ, Азовской море.
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