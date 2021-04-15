США якобы отменили заход своих эсминцев в Черное море: названа причина

США якобы отозвали заход своих военных кораблей в Черное море - USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах Анкары.

По информации агентства, посольство США не информировали Турцию о вероятной новой дате захода эсминцев в Черное море.

В свою очередь американские дипломаты отметили, что их неправильно поняли, поскольку говорилось лишь о возможности прохода двух кораблей.

По мнению редактора телеканала ATR Османа Пашаева, отказ США заходить в Черное море, это якобы сигнал Москве по снижению напряжения, который последовал сразу после предложения о встрече президенту РФ Владимиру Путину со стороны американского президента Джо Байдена.

В свою очередь политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что информация об отмене захода кораблей Америки в Черное море может оказаться раздута российскими СМИ. Он обратил внимание, что в первых статьях об отмене захода эсминцев говорилось, что именно 14 апреля, именно днем американские корабли "пока не проходили Босфор", то есть они вполне могли его преодолеть вечером.

Стоит отметить, что пока США официально не сообщали об отмене захода эсминцев в Черное море.

Ожидалось, что USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) зайдут в Черное море 14-15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.

Напомним, что ранее в американские власти сообщили Турции об отправке двух эсминцев в Черное море из-за обострения ситуации в Украине.