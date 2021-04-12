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Военные корабли США направляются в Черное море: поможет ли это Украине в войне с Россией

Военные корабли США направляются в Черное море: поможет ли это Украине в войне с Россией
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф

США уведомили Турцию об отправке двух военных кораблей в Черное море две недели назад на фоне роста напряженности в Украине. Свое присутствие в Черном и Азовском морях наращивает Россия.

Что и почему происходит сейчас на морских просторах - рядом с Украиной и не только? Какова в этом роль США? Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал директор Украинского института морского права и безопасности, эксперт Центра оборонных стратегий Богдан Устименко.

"Издавна известно, что международное морское судоходство – это плавание суден по морским путям с возможностью заходов и стоянок в портах иностранных государств. В соответствии с официальной статистикой ООН, около 90 процентов всех грузов в мире перевозят морским транспортом. В свою очередь, США всегда направляли много своих усилий на защиту свободы мореплавания и международного морского права, справедливо считая возможность законного использования Мирового океана всеми странами одной из фундаментальных основ международного порядка. Именно поэтому Штаты отправляют свой флот в разные части планеты, охраняя основные морские торговые пути", - поясняет Богдан Устименко.

Так, по его словам США ежедневно несут службу в Южно-Китайском море уже более ста лет.

"Следует учесть тот факт, что Южно-Китайское море, наряду с Черным и Азовским, является одним из самых напряженных районов в Мировом океане. Оно богато энергоресурсами и рыбными запасами, "пропускает" через себя около трети всех грузов в мире, перевозимых торговым флотом. Китай в Южно-Китайском море, как и Россия в Черном и Азовском морях, проводит очень жесткую, агрессивную политику, ущемляя права соседних прибрежных государств, а именно: Вьетнама, Филиппин, Малайзии и прочих, фактически взяв под свой единоличный контроль львиную долю этого моря, заявляя о своих "исторических правах" (никого не напоминает?). Несколько дней назад США отправили дополнительные военно-морские силы в акваторию Южно-Китайского моря – группу в составе двух десантных кораблей. Стоит отметить, что США являются также бесспорным лидером в проведении операций по высадке десантов на берег. Без сомнения, таким образом Вашингтон передает Пекину сигнал о том, что США не безразлично происходящее в Южно-Китайском море. Эта морская сверхдержава готова принять меры, вплоть до военных, направленные на защиту мореплавания в регионе", - отмечает эксперт.

Комментируя ситуацию в Черном море, Богдан Устименко подчеркнул, что США направили туда два ракетных эсминца – "Дональд Кук" и "Рузвельт". И сделали это с целью демонстрации поддержки Украины – на фоне агрессивного поведения России.

"Ожидается, что американские корабли зайдут в Черное море 14 и 15 апреля и пробудут до 4-5 мая. Есть информация и о том, что эсминцы несут, среди прочего, высокоточные дозвуковые крылатые ракеты большой дальности "Томагавк", а также оснащены системами противоракетной обороны. Ракеты "Томагавк" уже были неоднократно применены во время операций в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии и прочих странах", - рассказал Богдан Устименко.

Он напомнил, что Россия оккупировала с 2014 года около 100 тысяч квадратных километров украинских морских пространств (в Черном и Азовском морях) из общей площади в 137 тысяч квадратных километров.

"РФ ежегодно ворует с нашего морского шельфа около 2 миллиардов кубических метров газа, системно препятствует свободному судоходству в Черном море и Азово-Керченской акватории. В связи с этим, политической власти нашего государства необходимо срочно подготовить и утвердить Стратегию морской безопасности Украины, которая будет предусматривать пути деоккупации наших морских пространств и развития военно-морского потенциала страны. Также ключевым является продолжение укрепления всестороннего международного сотрудничества в сферах безопасности и обороны с нашими партнерами", - резюмирует Богдан Устименко.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал "Телеграфу", что РФ перебросила на Кубань и в оккупированный Крым новые сила и средства после проведения в марте учений НАТО "Морской щит" в Черном море.

О важности сотрудничества Украины и Турции, в том числе в ракурсе ситуации в Черноморском бассейне, "Телеграфу" рассказала эксперт-международник Евгения Габер.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Турция, США, Россия, Черное море, Эсминец.
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