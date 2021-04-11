Почему Эрдоган не называет Путина агрессором?

В субботу, 10 апреля, состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Официальные Киев и Анкара выступили с итоговыми заявлениями, где всё традиционно дипломатично и сухо. Учитывая, что визит проходил на фоне эскалации у границ Украины, а также на Донбассе и в Черноморском регионе, "Телеграф" попросил проанализировать его и его значение в нынешних условиях кандидата политических наук, эксперта-международника Евгению Габер.

"Основной целью визита президента Зеленского в Турцию было участие в 9-м заседании Стратегического совета высокого уровня. Этот механизм встреч на высшем уровне с участием президентов двух стран и расширенных министерских делегаций работает с 2012 года, - поясняет эксперт. - Участие с каждой из сторон принимают те профильные министры, в сфере ответственности которых наиболее активно развиваются двухсторонние отношения. Это министры иностранных дел, обороны, экономики, представители оборонно-промышленного комплекса, чиновники из Офиса президента. Встречи в таком формате проходят ежегодно. В 2020-м, в феврале, заседание Стратегического совета проходило в Киеве, тогда к нам приезжал президент Турции Реджеп Эрдоган".

Но в этом году, подчеркивает Евгения Габер, на традиционную встречу, безусловно, отложили отпечаток наращивание Россией военного присутствия, стягивание войск к границам Украины, продолжение кризиса с водой и правами человека в Крыму, практически прямые угрозы со стороны официальный российских лиц о возможном вторжении в Украину.

"А потому одним из ключевых вопросов, которые обсуждались, стали ситуация на Востоке Украины, в Крыму, в Черноморском бассейне. Учитывая, что накануне визита Зеленского в Турцию, Путин звонил Эрдогану, представляя свою версию событий, важно было донести нашу – правдивую – позицию касательно того, что происходит на Востоке Украины, кто на кого собирается нападать. Так что в этом ракурсе время визита как нельзя более актуально и уместно, - отмечает эксперт. - Учитывая, что главой специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Востоке Украины является турецкий посол Яшар Халит Чевик, нам безусловно важно доносить до Турции правильные сигналы и тесно сотрудничать".

Прокомментировала эксперт и то, почему турецкое руководство избегает упоминать РФ как агрессора. Да и вообще избегает более четких формулировок касательно роли России в происходящем.

"Это традиционная позиция Турции, - уверяет Евгения Габер. - С 2014 года в заявлениях турецкого МИД, президента, высшего руководства вы практически нигде не увидите слово "агрессия" рядом со словом "Россия". Позиция турецкой стороны - мы за мир, мирное урегулирование ситуации на Донбасс, призываем стороны придерживаться Минских договоренностей и т.д. При этом Турция ВСЕГДА подчеркивает, что поддерживает территориальную целостность Украины в международного признанных границах, не признаёт незаконной аннексии Крыма Российской Федераций. В этом позиция официальной Анкары последовательна и неизменна. И это ценно. Ну, а отсутствие прямых обвинений России в агрессии, не присоединение к санкциям против нее – это уже особенности турецкой дипломатии и геополитических процессов

Евгения Габер акцентирует, что важным для Турции блоком является защита прав крымских татар, гуманитарные, социальные проекты, направленные на улучшения условий жизни тех, кто вынужденно покинул полуостров после его оккупации.

"Фактически основным документом, подписанным в рамках этого визита, стало межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере строительства жилья для крымских татар, ставших вынужденными переселенцами, - продолжает эксперт. - На безоплатной основе Турция построит для них и других льготных категорий граждан Украины 500 квартир в Николаеве, Херсоне и Киеве".

Также Евгения Габер обратила внимание, что Турция подтвердила поддержку Крымской платформы, которую создает Украина.

"Отмечалось, что это может стать хорошим вариантом для восстановления региональной стабильности. При этом подчеркивалось, что данная инициатива направлена не против кого-то (как пытаются поднести в Кремле), а именно - для обеспечения мира и стабильности в регионе. Учитывая, как важны для Турции вопросы деоккупации Крыма, защиты крымских татар, можно не сомневаться, что она будет принимать участие в работе Крымской платформы. Вопрос лишь в уровне делегации, которая прибудет в августе на саммит, посвященный запуску платформы", - отмечает эксперт.

Ранее эксперты рассказали "Телеграфу", что значит визит Зеленского в Турцию и спрогнозировали, с чем он может оттуда вернуться.

Также "Телеграф" описывал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сдерживать Россию.