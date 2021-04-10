Поддержка в борьбе с Россией или обычное партнерство? С чем Зеленский может приехать из Турции после встречи с Эрдоганом

Сегодня, 10 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. Визит проходит на фоне эскалации у границ Украины, на Донбассе, в Черном море. Как может и может ли Турция помочь сдержать Россию? Чем Украина может заинтересовать официальную Анкару настолько, чтобы та заняла более жесткую позицию относительно Москвы?

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса не думает, что визит Зеленского в Турцию связан напрямую с эскалацией, которую сейчас устраивает Россия.

"Они будут обсуждать более широкую повестку, связанную также с торговлей, экономикой, энергетикой и ВПК, – поясняет эксперт. – Безусловно, Зеленскому хочется получить от Анкары политический сигнал поддержки. В практическом смысле, Турция вряд ли чем-то поможет или будет вмешиваться в конфликт на стороне Украины".

Илия Куса отмечает, что Турцию не сильно заботит ситуация на Донбассе, их больше интересует вопрос Крыма.

"На этом направлении каких-то существенных изменений сейчас не наблюдается. Соответственно, вряд ли стоит ожидать каких-то реальных действий Анкары в контексте эскалации вокруг Донбасса, – говорит эксперт. – Но я не исключаю, что у Зеленского видят Турцию как альтернативную площадку для переговоров. Например, не удивился бы, если бы Киев предложил перенести Минские переговоры в Стамбул. Это могло бы понравиться Эрдогану, который стремится быть одним из ключевых стейкхолдеров в Большой Евразии, а также быть приемлемым для России, учитывая их тесные взаимоотношения с Турцией. Однако восприятие Анкары – это одно, а реальная политика – совсем другое. Поэтому мне сложно оценить, насколько вероятным является такой сценарий вовлечения Турции в наши дела".

По мнению эксперта по Ближнему Востоку Национального института стратегических исследований Николая Замикулы, визит Зеленского в Турцию – не реакция на некие актуальные события, а один из элементов плановой работы на турецком направлении.

"Президент Украины примет участие в работе Стратегического совета высокого уровня – формате, который обеспечивает украино-турецкое партнерство на протяжении последних лет, и заседания которого происходят ежегодно. Например, в феврале 2020 г. с этой же целью президент Турции Реджеп Эрдоган приезжал в Киев. Предметом для обсуждения на таких встречах становится широкий круг вопросов. В том числе относительно экономического взаимодействия, где между нашими странами продолжаются переговоры о создании зоны свободной торговли. Также – об усиления туристического сотрудничества. Недавно была достигнута договоренность о расширении авиасообщения между Украиной и Турцией", – отмечает Николай Замикула.

Он не сомневается, что на встрече будет обсуждаться и тема военного партнерства, которая остается одним из перспективных направлений двухсторонних отношений.

"Речь идет закупке современного вооружения в Турции (БПЛА Bayraktar), контракте относительно постройки корветов для украинского ВМФ по турецкому проекту, участия украинских компаний в перспективных проектах турецкого оборонно-промышленного комплекса. Факт развития отношений в этом направлении кроме практического имеет и политическое значение. А именно – демонстрирует России глубину украино-турецкого сотрудничества и, таким образом, опосредованно влияет на планы страны-агрессора. Не стоит забывать и актуальность для Турции крымскотатарского фактора – Анкара заинтересована в защите прав тюркских братьев, и соответственно пристально следит за ситуацией в оккупированном Крыму. Характер публикаций в основных турецких СМИ накануне визита Зеленского подтверждает дружественное расположение турецкого руководства к нашей стране", – подчеркивает эксперт.

Характер турецко-российских отношений он считает сложным. И выстраивает их Эрдоган, по словам Николая Замикулы, исходя из своего видения национальных интересов Турции.

"За счет умелого маневрирования и активной региональной политики президент Турции стремится усилить позиции своей страны на международной арене. И с этой целью использует диалог с Москвой, который не прекращается даже несмотря на различные позиции в отношении ключевых конфликтных зон Кавказа и Ближнего Востока. Соответственно, не стоит ожидать от Анкары излишне жесткой позиции по отношению к РФ, – прогнозирует эксперт. – Но стоит учитывать потенциал украинского направления внешней политики в качестве элемента оказания давления на Москву в той сложной геополитической игре, которую ведет Турецкая Республика. Именно на этом следует акцентировать внимание Киеву, доказывая турецким партнерам, что, помогая нам – они в первую очередь получают дополнительные аргументы в геополитическом противостоянии с Россией. И это, в свою очередь, соответствует национальным интересам самой Турции".

Напомним, что в марте Турция пригрозила дать России "самый жесткий" ответ за авиаудары по Сирии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие риски для Украины несет крепчающая Турция и способна ли Анкара сдерживать Россию.

Об амбициях Турции и важности правильно их использовать "Телеграфу" рассказал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич.