"Это только начало": экс-разведчик открыл, как Россия еще может ударить по Украине

Украине не стоит надеяться на снижение уровня напряженности на Донбассе. Противник будет накалять обстановку по всем направлениям.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал экс-разведчик, начальник военного отдела благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Рымарук.

По его словам, россияне демонстративно блокируют переговоры и нарушают "режим тишины".

"Это только начало", - отмечает Рымарук.

На фронте обе стороны несут значительные потери. По сравнению с февралем, количество случаев использования запрещенного вооружения увеличилось в 2,5 раза. В апреле эта цифра будет продолжать расти.

Только в апреле, за неполную неделю противник совершил 65 обстрелов, а у нашей армии 4 раненых и пятеро погибших.

География применения тяжелого вооружения простирается от Золотого до Широкино. По всей линии фронта используют минометы 82-мм и 120-мм.

Арндрей Рымарук считает, что такой темп продлится до начала посевной кампании. Потом будет временное затишье. По сути, переговоры в ТКГ о перемирии вряд-ли повлияют на полное прекращение огня.

Напомним, 8 апреля, от пули снайпера погиб боец 36 ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.