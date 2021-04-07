Зеленский собрался на Донбасс: первые детали поездки

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский сразу после рабочей поездки в Катар, отправится на Донбасс.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Поездка на Донбасс будет...", - сказал собеседник агентства.

Как утонили в Telegram-канале PavlovskyNews, Зеленский должен посетить район КПВВ "Марьинка" в Донецкой области и другие участки на линии разграничения.

Отметим, что буквально во вторник, 6 апреля, на КПВВ "Марьинка" боевики передали тело украинского бойца, пропавшего с позиции 3 дня назад. Его отсутствие заметили вечером в субботу, 3 апреля. Военный 10-й горно-штурмовой бригады, который недавно прибыл на фронт, пропал без оружия. Поиски по горячим следам результатов не дали. Пока неизвестно, что случилось с бойцом.

Как сообщал "Телеграф", ранее ВСУ ликвидировали вражеский блиндаж боевиков "ДНР", отомстив за гибель старшего лейтенанта 58-й ОМБр им. гетмана Ивана Выговского Владимира Шпака, погибшего в районе населенного пункта Невельское Донецкой области во вторник 6 апреля.