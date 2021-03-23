Турция пригрозила дать России "самый жесткий" ответ за авиаудары по Сирии

Войска режима Башара Асада при поддержке российских сил в Сирии активизировали обстрелы провинции Идлиб. Так на прошедших выходных был нанесен авиаудар по медучреждению на границе с Турцией. Вследствие атаки погибли 6 человек и еще 14 получили ранения.

Об этом пишет Hurriyet.

Также ракетные и авиаудары были нанесены по деревне Кахта и автозаправке в городе Сармада в Идлибе.

В связи с этим посол России в Анкаре Алексей Ерхов был вызван в МИД Турции для "выражения обеспокоенности" эскалацией напряжения в регионе на фоне опасений о возможном срыве перемирия.

"Заявлено, что атаки сфокусированы на районах, где находятся мирные жители, что угрожает стабильности и безопасности в районах, которые обозначены как свободные от конфликта зоны", - говорится в сообщении.

В МИД Турции заявили, что если подобные нападения не прекратятся, то ответ последует "самым жестким образом".

Беспокойство по поводу растущего напряжения в регионе также высказали и в посольстве США. Там осудили нападения и призвали к немедленному всеобщему прекращению огня.

Как сообщалось ранее, в конце февраля в ответ на обвинения премьера Армении Никола Пашиняна о том, что "российские Искандеры не стреляют", в России обнародовали показательный ролик, в котором показали, как наносят удар по больнице в Сирии.