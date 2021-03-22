Скачать
Понедельник, 22.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленскому готовят роль Кучмы? Почему Байден до сих пор не позвонил президенту Украины
Зеленскому готовят роль Кучмы? Почему Байден до сих пор не позвонил президенту Украины
В Польше автобус с украинцами вылетел с трассы в кювет: есть жертвы (фото)
В Польше автобус с украинцами вылетел с трассы в кювет: есть жертвы (фото)
Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней
Коронавирус в Украине унес уже более 30 тысяч жизней
"Сейчас это не фантастика": в Минфине заявили, что метро на Троещину в Киеве могут запустить к 2024 году
"Сейчас это не фантастика": в Минфине заявили, что метро на Троещину в Киеве могут запустить к 2024 году

Авиация РФ ударила по гражданским объектам в Сирии - есть погибшие среди мирных

Авиация РФ ударила по гражданским объектам в Сирии - есть погибшие среди мирных
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф

Российская авиация в Сирии очередной раз продемонстрировала миру свои миротворческие способности. В воскресенье, 21 марта, самолеты РФ бомбили газовый объект цементный завод и несколько городов на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, убив семь мирных жителей.

Об этом пишет reuters.

" Источники сообщили, что российская ракета класса "земля-земля" также поразила город Ках, а российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией", - сообщает издание.

Объект, который атаковала российская армия, расположен недалеко от города Сармада в провинции Идлиб. Десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода Баб-эль-Хава были подожжены после последнего нападения на топливные объекты. По информации издания они служат жизненно важным экономическим средством для региона, который является домом более чем четырем миллионам сирийцев.

Женщина и ребенок были среди семи мирных жителей, убитых в результате минометного обстрела больницы в городе Атареб.

Война в Сирии идет много лет. "Телеграф" публиковал фото масштабных разрушений после ракетных ударов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 413

Все по теме:

Сирия, Россия, Война, Авиаудар, Мирные жители.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
02 "Бить окна ОП мы не планировали": организаторы рассказали, что пошло не так на акции за Стерненко
03 Ребенка отнесло на льдине на середину реки: его удалось спасти с помощью спиннинга (видео)
04 Россия решила забрать землю украинцев в Крыму: как защитить свои права
05 Незабываемое представление: в российском цирке на глазах у зрителей подрались слоны (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
На злобу дня: в Украине набирает популярность новая мошенническая схема, связанная с Covid-19
Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
Беспорядки на Банковой: свастика на фасаде ОП появилась уже после завершения акции - наблюдатели
В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от Covid-19 - список
В Киеве и трех областях за воскресенье не сделали ни одной прививки от Covid-19 - список
Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 22 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь