Авиация РФ ударила по гражданским объектам в Сирии - есть погибшие среди мирных

Российская авиация в Сирии очередной раз продемонстрировала миру свои миротворческие способности. В воскресенье, 21 марта, самолеты РФ бомбили газовый объект цементный завод и несколько городов на северо-западе Сирии недалеко от турецкой границы, убив семь мирных жителей.

Об этом пишет reuters.

" Источники сообщили, что российская ракета класса "земля-земля" также поразила город Ках, а российская авиация нанесла удары по густонаселенным лагерям беженцев на границе с Турцией", - сообщает издание.

Объект, который атаковала российская армия, расположен недалеко от города Сармада в провинции Идлиб. Десятки трейлеров с товарами на стоянке возле пограничного перехода Баб-эль-Хава были подожжены после последнего нападения на топливные объекты. По информации издания они служат жизненно важным экономическим средством для региона, который является домом более чем четырем миллионам сирийцев.

Женщина и ребенок были среди семи мирных жителей, убитых в результате минометного обстрела больницы в городе Атареб.

Война в Сирии идет много лет. "Телеграф" публиковал фото масштабных разрушений после ракетных ударов.