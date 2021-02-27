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"Сами признались": путинские военные показали, как били по больницам "Искандерами"

"Сами признались": путинские военные показали, как били по больницам "Искандерами"
11:54 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Реагируя на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна про "Искандеры" в Нагорном Карабахе, Минобороны РФ показали, как использовали эти ракетные комплексы в Сирии, тем самым подтвердив свое присутствие в этом регионе и обстрелах больниц от чего раньше открещивались.

Соответствующее видео опубликовало "РИА Новости".

По данным группы Conflict Intelligence Team (CIT) на один из этих кадров попал удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии.

В частности, CIT ссылается на пользователя твиттера Obretix, блог которого посвящен связанной с конфликтом в Сирии аналитике. Он показал геолокацию объекта, попавшего на видео. При этом российские военные отрицали удары по объектам в городе Азаз.

 

Отметим, что в феврале 2016 года о ракетном обстреле больницы сообщала международная правозащитная организация Human Rights Watch. Больница за 10 дней до удара была эвакуирована, следовательно, врачи и пациенты при этом обстреле вряд ли пострадали.

Однако Россию неоднократно обвиняли в ударах по действующим больницам во время сирийского конфликта. В частности, в расследовании New York Times утверждается о четырех ударах российской авиации по больницам в течение одних суток в мае 2019 года.

Как сообщал "Телеграф", в своем заявлении Минобороны РФ заявило, что в военном конфликте в Нагорном Карабахе "Искандеры" не использовались.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Сирия, Армения, Минобороны РФ, Видео, Искандер.
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