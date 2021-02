"Сами признались": путинские военные показали, как били по больницам "Искандерами"

Реагируя на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна про "Искандеры" в Нагорном Карабахе, Минобороны РФ показали, как использовали эти ракетные комплексы в Сирии, тем самым подтвердив свое присутствие в этом регионе и обстрелах больниц от чего раньше открещивались.

Соответствующее видео опубликовало "РИА Новости".

По данным группы Conflict Intelligence Team (CIT) на один из этих кадров попал удар по Национальной больнице в городе Азаз на севере Сирии.

В частности, CIT ссылается на пользователя твиттера Obretix, блог которого посвящен связанной с конфликтом в Сирии аналитике. Он показал геолокацию объекта, попавшего на видео. При этом российские военные отрицали удары по объектам в городе Азаз.

geolocation of an alleged Russian Iskander missile strike on Azaz Hospital https://t.co/gssLijCNMc https://t.co/0BMU4T2D2C pic.twitter.com/hHxPN5Yj54

— Samir (@obretix) February 25, 2021