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В Армении заговорили о военном перевороте: что происходит и при чем здесь "Искандеры"

В Армении заговорили о военном перевороте: что происходит и при чем здесь "Искандеры"
11:50 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о попытке военного переворота в стране. Армянский премьер призывает людей выйти на улицу в свою поддержку.

Политический кризис в республике происходит из-за противостояния Никола Пашиняна и Генерального штаба вооруженных сил Армении. Начало конфликту положило интервью премьера новостному сайту "1in.am", в котором он выказал свое мнение о российских ракетных комплексах "Искандер", стоящих на вооружении армянской армии.

По словам Пашиняна, во время осеннего конфликта в Нагорном Карабахе российские ракетные комплексы "не взорвались или взорвались лишь на 10%". В ответ первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении Тиран Хачатрян назвал "несерьезными" выводы премьера о неэффективности "Искандеров".

Слова высокопоставленного военного спровоцировали Пашиняна уволить офицера из Генштаба. Соответствующий указ опубликован на сайте президента. Тогда военное ведомство потребовало отставки премьер-министра и правительства республики, сообщает информационное агентство "Интерфакс-Азербайджан".

"ГШ ВС Армении выражает свой решительный протест в связи с освобождением с должности первого заместителя начальника ГШ ВС Тирана Хачатряна по недальновидным и необоснованным причинам, что было осуществлено без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь лишь на личных и амбициозных чувствах. Это решение в тяжелых для страны условиях является антигосударственным и безответственным", - говорится в заявлении.

В Генштабе добавили, что премьер-министр Армении и правительство "больше не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации".

"ВС Армении долгое время терпели "атаки" властей по дискредитации ВС, однако всё имеет свои границы. В сложившихся условиях ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства", - добавили авторы обращения.

На это Пашинян ответил обвинением военных в попытке переворота и призывом к сторонникам поддержать его выходом на улицу. Также он освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

"Заявление Главного штаба ВС расценивают как попытку военного переворота. Всех наших сторонников сейчас же приглашаю на площадь Республики. В скором времени обращусь к общественности в прямом эфире", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Также президент Армении Армен Саргсян получил, но еще не подписал решение об освобождении Оника Гаспаряна от должности начальника Генштаба Армении.

В четверг, 25 февраля, в Ереване на площади Республики запланирован митинг сторонников действующего премьер-министра. Оппозиция планирует собраться на площади Свободы.

Напомним, в Ереване в субботу, 20 февраля, прошла многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Протесты, Армения, Переворот, Никол Пашинян, "Искандеры".
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