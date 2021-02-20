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В Ереване с новой силой разгорелись протесты: на митинг принесли чучело Пашиняна (видео)

В Ереване с новой силой разгорелись протесты: на митинг принесли чучело Пашиняна (видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф

В Ереване в субботу, 20 февраля, проходит многотысячная акция протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Организаторами акции выступает "Движение спасения Родины", в состав которого вошли 16 оппозиционных партий. По разным оценкам на митинг вышло свыше 10 тысяч человек, сообщает eadaily.

Протестующие перекрыли несколько улиц возле здания Оперы, тем самым парализовав движение в районе площади Франции. Не обошлось и без перфоманса. Митингующие принесли на площадь Свободы чучело Никола Пашиняна, сообщает telegram-канал "Sputnik Армения".

Накануне митинга Служба национальной безопасности Армении задержала нескольких оппозиционных деятелей: политолога Карена Бекаряна, бывшего руководителя аппарата парламента Аре Сагателяня и его помощника Мгере Авагяна, сообщил правозащитник Рубен Меликян в пятницу, 19 февраля, пишет Deutsche Welle.

Отметим, массовые протесты в Ереване и других городах Армении идут со времен после подписания премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года.

Напомним, в четверг, 28 января, на площади Республики в столице Армении  Ереване было жарко. Несколько сотен участников «народного митинга» оппозиции попытались ворваться внутрь здания правительства страны.

 

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 201

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Протесты, Армения, Ереван, Никола Пашинян.
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