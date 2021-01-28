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Протесты в Армении переросли в штурм здания правительства (видео)

Протесты в Армении переросли в штурм здания правительства (видео)
16:43 Сегодня Телеграф

В  четверг, 28 января, на площади Республики в столице Армении  Ереване было жарко. Несколько сотен участников «народного митинга» оппозиции попытались ворваться внутрь здания правительства страны.

Вначале демонстрация проходила у здания Генпрокуратуры, где активисты требовали встречи с генеральным прокурором Артуром Давтяном. «Режиссер, сценарист и общественный деятель Аршак Закарян заявил, что генпрокурору дается полчаса, чтобы он пришел к зданию Генпрокуратуры и инициировал процесс задержания премьер-министра Армении Никола Пашиняна». – сообщает newsarmenia.am.

После этого протестующие двинулись непосредственно к зданию правительства.  Активисты планировали зайти внутрь и там ждать генпрокурора и премьер-министра. Однако, путь им преградили усиленные подразделения правоохранителей. Началась толкучка и первые задержания. Всего, по заявлению полиции, было задержано 26 человек.



Напомним, 25-го декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности покинуть должность премьер-министра Армении.  Он призвал все политические силы на консультации по внеочередным парламентским выборам в 2021 году.

Также, в начале года в армянских СМИ появилась информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подписать 11 января в Москве документы, которые якобы должны «закрепить передачу Азербайджану суверенных территорий Армении», открытие через армянскую территорию транспортного коридора, связывающего Нахичеванскую автономную республику с Азербайджаном, вывод войск из Карабаха.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Протесты, Армения, Ереван, Никол Пашинян.
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