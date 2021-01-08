Пашинян и Алиев накалили обстановку в Карабахе: что там творится 8 января

После заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором тот угрожал Армении и ее гражданам только накалил обстановку между ним и Николом Пашиняном.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Спутник Азербайджана.

Ильхам Алиев объяснил, почему Баку "закрывает глаза" на гуманитарную деятельность российских миротворцев в Карабахе, не прописанную в трехстороннем заявлении.

«Мы понимаем, что там живут люди, понимаем, что пришла зима, погода холодная. Там надо проделать определенную работу, чтобы эта зима не создала проблемы для проживающих там армян. Поэтому мы и предоставили возможность», - пояснил он. Отметив, что азербайджанская сторона могла бы этого не делать, так как Армения на протяжении 30 лет перекрывала азербайджанцам воду, глава государства подчеркнул, что «мы никогда не должны опускаться до их уровня».

В то же время Алиев высказался о поездке главы МИД Армении в Карабах. Глава государства предупредил, если такого рода провокационные шаги будут предприниматься и впредь, Армения пожалеет. Напомнив о том, что сейчас предпринимаются шаги по нормализации отношений, Алиев отметил, что не понимает, зачем в данной ситуации нужны такие провокационные «визиты».

«Министр иностранных дел Армении, кто ты такой, что едешь туда? Мы предупреждаем. Если подобные шаги повторятся, наш ответ будет очень жестким. Ноги их там больше не должно быть. Пусть сидят в своей стране», - подчеркнул Алиев.

В свою очередь, МИД Азербайджана обвинил официальный Ереван в нежелании сделать выводы из новой реальности. Руководство Армении не думает о будущем сосуществовании в условиях мира и безопасности в Карабахе, а лишь печется о своих политических интересах, заметили в ведомстве.

В Армении в ответ на это омбудсмен Армении Арман Татоян отметитл, что в выступлении президента Азербайджана Ильхама Алиева оценки и угрозы в адрес Армении и ее граждан идут вразрез с нормами гуманитарного права. Подчеркнув, что накануне в речи Алиева звучали открытые угрозы и оскорбления в адрес Армении и ее общества. Также речь шла об изоляции Арцаха, препятствий на пути организации гуманитарной помощи народу Арцаха.

Офис омбудсмена осуждает также действия азербайджанских военных на граничащих с Арменией территориях и населенных пунктах. В частности, военнослужащие противника устанавливают вывески "Добро пожаловать в Азербайджан" на серединном участке автотрассы Горис-Воротан Сюникской области, и делают это методами, устрашающими и унижающими местное население.

А тем временем в СМИ появилась информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подписать 11 января в Москве документы, которые якобы должны "закрепить передачу Азербайджану суверенных территорий Армении", открытие через армянскую территорию транспортного коридора, связывающего Нахичеванскую автономную республику с Азербайджаном, вывод войск из Карабаха. В публикациях утверждается, что проект договора уже готов и тайно направлен в Минюст.

Глава управления информации и по связям с общественностью министерства юстиции Лусине Мартиросян написала в Facebook, что ведомство “не получало никакого договора в рамках какой-либо процедуры", а распространенные в СМИ сведения не соответствуют действительности.

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что для Еревана в первую очередь важна реализация полноценного обмена пленными, а также расширение масштабов поисково-спасательных работ в зоне боевых действий. Также по его мнению не менее важна разблокировка транспортных и экономических коммуникаций в регионе, что предполагает как грузоперевозки из Армении в Россию и Иран по территории Азербайджана, так и транспортные коммуникации из Азербайджана в Нахичевань по территории Армении.

При этом, оппозиция решила провести в пятницу перед зданием Минюста Армении экстренный митинг, чтобы потребовать разъяснений по поводу вероятного подписания нового соглашения с Азербайджаном.

Стоит напомнить, что 7 января в непризнанной "НКР" обеспокоились тем, что премьер Армении Никол Пашинян якобы намерен подписать договор, согласно которому все армянские войска покинут территорию Нагорного Карабаха.