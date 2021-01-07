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Армения умывает руки из Карабаха? Что стало известно

Армения умывает руки из Карабаха? Что стало известно
Обновлено 22:43 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

В непризнанной "НКР" обеспокоены тем, что премьер Армении Никол Пашинян якобы намерен подписать договор, согласно которому все армянские войска покинут территорию Нагорного Карабаха. 

Об этом сообщает вещающий из "НКР" Телеграм-канал "Re:public of Artsakh" со ссылкой на свои источники. 

"Согласно нашему источнику, Никол Пашинян во время поездки в Москву подпишет договор (один из пунктов), в последствии которого Армения должна будет вывести войска из Арцаха", - говорится в сообщении.

Там уточняют, что речь идет о всех военнослужащих, приехавших из Армении. 

"По сути армянские власти умывают руки из Арцаха", - отмечают в Телеграм-канале. 

Как сообщалось ранее, слухи о новом договоре между Баку и Ереваном появились еще в конце декабря 2020 года. Утверждалось, что в договоре идет речь о передаче под контроль Азербайджана части территорий

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Азербайджан, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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