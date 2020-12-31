Азербайджан может получить новые территории в Карабахе: где они на карте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который в ближайшее время планирует подписать новый документ о перемирии в военном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил, что из-за "процесса определения пограничных точек" в Сюникской области Армения теряет территории.

Об этом сообщает Sputnik Армения, публикуя новую инфографику раздела территорий.

Так, в селе Шурнух, по предварительным данным, Азербайджану отходят 12 домов в селе и сопредельные земли. Хотя несколько дней до этого сообщалось, что Шурнух останется под контролем армянских военных, а охранять дорогу помогут российские пограничники.

В селе Воротан, где в последние дни наблюдается резкое усиление контроля территорий со стороны России, – 12 строений и сельскохозяйственные угодья. Основная часть территории общины Давид Бек также остается под контролем Азербайджана.

Кроме того, село Караундж теряет 30 гектаров садов и близлежащую ГЭС.

Помимо этого, под контроль Азербайджана отходят участки трассы Горис-Капан, Капан-Чакатен. Также полностью закрывается проезд по основной дороге из Капана в село Агарак.

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