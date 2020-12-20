В Армении сделали тревожные заявления по пленным и военным Азербайджана в Карабахе

В армянском селе Воротан в Нагорном Карабахе, где в последние дни наблюдается резкое усиление контроля территорий со стороны России, якобы, заметили азербайджанских военных.

Об этом заявила депутат от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

"Суверенная республика Армения. Сюник. Поблизости от села Воротан. Прямо сейчас. Азербайджанские солдаты", - цитируют слова депутата в Telegram-канале "Sputnik Армения".

Как утверждает "Sputnik Армения" село Воротан привлекателен для Азербайджана, как собственно и армянские город Горис и село Тех тем, что они расположены на трассе, которая, по данным Google, ведет напрямую на территорию Азербайджана.

"Sputnik Armenia" утверждает, что буквально недавно там проезжала их съемочная группа и "с армянской стороны советской границы там был установлен пост Службы нацбезопасности Армении".

В тоже время, Министерство РФ выложило карту региона, где находятся около 2000 "миротворцев", на которой указана обстановка по данным на 19 декабря. На карте все три населенных пункта находятся под контролем Армении.

Что касается армянских пленных, якобы захваченных в Нагорном Карабахе, по данным того же "Sputnik Armenia", Баку подтвердил наличие 62 армянских пленных

Подробнее о ситуации в Баку, читайте в материалах "Телеграф", по ссылке.