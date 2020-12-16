Пленные армянские военные и наступление Азербайджана: что происходит в Карабахе 16 декабря

В непризнанной "республике" Карабаха вроде как захватили военных Армении в плен. Азербайджанские СМИ публикуют видео и фотографии армянских солдат, якобы взятых в плен во время захвата сел Хцаберд и Хин-Тагер Гадрутского района два дня назад. По некоторым данным, их 160 человек.

Об этом информируют местные Телеграмм каналы.

Пресс-секретарь главы Карабаха отметил, что в Армии обороны эту информацию не подтвердили, поэтому Ваграм Погосян не исключает, что "азербайджанские источники намеренно распространяют эту новость с целью создания дополнительной напряженности".

Прошлой ночью в еще неизвестных условиях они потеряли связь с личным составом нескольких военных позиций Армии обороны Азербайджанской Республики, расположенных в направлении старых районов Гадрут-Хцаберда, сообщает Армия обороны.

"При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению возможности поимки армянских военнослужащих, в случае ее подтверждения, для принятия необходимых мер", - говорится в заявлении Армии обороны.

Кроме того, есть сообщение, что Азербайджан пошел на карабахские села, "миротворцы" ему дали время до утра, чтобы уйти, но пока ничего не понятно.

"До сих пор нет ясности ни от армянских властей, ни от российских миротворцев по поводу сел Хин Тахер, Хцаберд и армянских позиций вокруг этих сёл. Никто не осудил агрессию ВС Азербайджана и нарушение ими трёхстороннего заявления от 9 ноября. Более того, именно из-за действий врага, армянские военнослужащие с этого участка линии обороны были взяты в плен, а некоторые из них безвести пропали", - говориться в сообщении.

Напомним, Миротворческий контингент", который Россия ввела в Нагорный Карабах на условиях мирного соглашения, подписанного между РФ, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, поставил азербайджанским военным жесткое условие, согласно которому они должны покинуть села Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе.

Кроме того, по состоянию на 16 декабря Минобороны РФ обновило карту российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.