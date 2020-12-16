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Пленные армянские военные и наступление Азербайджана: что происходит в Карабахе 16 декабря

Пленные армянские военные и наступление Азербайджана: что происходит в Карабахе 16 декабря
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф

В непризнанной "республике" Карабаха вроде как захватили военных Армении в плен. Азербайджанские СМИ публикуют видео и фотографии армянских солдат, якобы взятых в плен во время захвата сел Хцаберд и Хин-Тагер Гадрутского района два дня назад. По некоторым данным, их 160 человек.

Об этом информируют местные Телеграмм каналы.

Пресс-секретарь главы Карабаха отметил, что в Армии обороны эту информацию не подтвердили, поэтому Ваграм Погосян не исключает, что "азербайджанские источники намеренно распространяют эту новость с целью создания дополнительной напряженности".

Прошлой ночью в еще неизвестных условиях они потеряли связь с личным составом нескольких военных позиций Армии обороны Азербайджанской Республики, расположенных в направлении старых районов Гадрут-Хцаберда, сообщает Армия обороны.

"При посредничестве российского миротворческого контингента предпринимаются активные шаги по выяснению возможности поимки армянских военнослужащих, в случае ее подтверждения, для принятия необходимых мер",  - говорится в заявлении Армии обороны.

Кроме того, есть сообщение, что Азербайджан пошел на карабахские села, "миротворцы" ему дали время до утра, чтобы уйти, но пока ничего не понятно.

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"До сих пор нет ясности ни от армянских властей, ни от российских миротворцев по поводу сел Хин Тахер, Хцаберд и армянских позиций вокруг этих сёл. Никто не осудил агрессию ВС Азербайджана и нарушение ими трёхстороннего заявления от 9 ноября. Более того, именно из-за действий врага, армянские военнослужащие с этого участка линии обороны были взяты в плен, а некоторые из них безвести пропали", - говориться в сообщении.

Напомним, Миротворческий контингент", который Россия ввела в Нагорный Карабах на условиях мирного соглашения, подписанного между РФ, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, поставил азербайджанским военным жесткое условие, согласно которому они должны покинуть села Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе.

Кроме того, по состоянию на 16 декабря Минобороны РФ обновило карту российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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Россия, Нагорный Карабах, Азербайджан, Миротворцы, Армения, Карабах.

Автор:

Телеграф
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