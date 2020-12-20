Расстановка сил в Карабахе серьезно поменялась: в сети сравнили карты

В Нагорном Карабахе зафиксировали резкое усиление контроля территорий со стороны РФ.

Отличия заметил Telegram-канал непризнанной "Нагорно-Карабахской Республики"

"Значительные изменения карты Арцаха и обстановки в зоне российского миротворческого контингента как на севере, так и на юге: 15-17 декабря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за два дня зона российские миротворцы значительно расширили подконтрольную себе зону на севере, возле Акоп-Камари и Джарабера.

В свою очередь на юге России удалось ввести зону миротворческого контингента в Лачинский коридор.

По состоянию на субботу, 19 декабря, значительных изменений в Нагорном Карабахе мы не видим.

Стоит напомнить, что "Миротворческий контингент" на условиях мирного соглашения, подписанного между РФ, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, поставил азербайджанским военным жесткое условие, согласно которому они должны покинуть села Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе.