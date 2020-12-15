"Миротворцы" Путина поставили Азербайджан в жесткие рамки в Карабахе

"Миротворческий контингент", который Россия ввела в Нагорный Карабах на условиях мирного соглашения, подписанного между РФ, Азербайджаном и Арменией 9 ноября, поставил азербайджанским военным жесткое условие, согласно которому они должны покинуть села Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе.

Об этом сообщил на своей странице Facebook сотрудник ГНКО "Госслужба охраны исторической среды" непризнанной республики Арцах Самвел Тавадян.

"Российские миротворцы установили крайний срок - азербайджанцы должны покинуть села Мец Шен, Хин Шен и Егцаох. Азербайджанцам дали время до утра", - написал он.

Позже Telegram-канал непризнанной "республики" Нагорного Карабаха "Re:public of Artsakh", сообщил, что якобы после вмешательства российских миротворцев азербайджанцы покинули деревни Хин Шен и Мец Шен в Шушинском районе Нагорного Карабаха.

Отметим, накануне Азербайжан снова выказал притязания на территорию, где находятся села Мец Шен, Хин Шен и Егцаох, из-за чего стороны нарушили режим прекращения огня.

Напомним, утром 27 сентября 2020 года на территории Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном снова возобновились боевые действия. В результате взаимных обстрелов есть погибшие среди мирного населения. 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.