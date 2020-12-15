Дом дважды горел, "правительство" говорит все нормально: жители описали ситуацию в Карабахе (видео)

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22:21 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Несмотря на подписанный документ о перемириии и парад, устроенный в Баку в честь победы в Нагорном Карабахе, на прошлой неделе, 11 и 12 декабря, в регионе стороны нарушили режим прекращения огня: враждующие стороны – Армения и Азербайджан - открыли огонь друг по другу, в результате чего есть раненые и погибшие. 

Полем боя стал Гадрутский район в спорном регионе, в частности села Хцаберд и Хин Тахер. Именно здесь два дня назад, по словам  главы села Хин Тахер Эдуарда Айвазяна, в ходе боев пропали без вести 17 армянских военнослужащих, 9 из них - в плену, судьба остальных неизвестна.

Отметим, что территория указанного района до ноября входила в состав непризнанного Нагорного Карабаха. Во время недавнего обострения военного конфликта, Баку почти полностью взял Гадрутский район под свой контроль. По итогам столкновений территории остались за Азербайджаном, так как, согласно трехстороннему соглашению, стороны должны были остановиться на занимаемых позициях. Однако именно села Хцаберд и Хин Тахер оставались под контролем армянских сил.

С того времени карта принадлежности территорий постоянно менялась. Изначально на ней указанные села относились к азербайджанской зоне. Однако 12 декабря Минобороны РФ, которое направило в Карабах после урегулирования конфликта, около 2000 миротворцев,  уточнило границы проведения своей операции в спорном регионе. На новой карте села были отнесены уже к зоне контроля армянской стороны. Не исключено, что именно эта неразбериха могла стать причиной обострения конфликта уже после подписания мирового соглашения.

Ситуация в Нагорном Карабахе

В понедельник, 14 декабря, ситуация в Карабахе все еще оставалась напряженной. Азербайджан пошел дальше в своих притязаниях и начал оспаривать принадлежность еще двух сел - Хин Шен и Мец Шен, расположенных в Шушинском районе. Из-за чего местные жители, которые там продолжают жить, в отличие от других сел Нагорного Карабаха, оказались в блокаде. Судя по видео, ситуация в плане благоустройства быта в этом районе катастрофическая.

Полное видео с Парада в честь победы в Нагорно-Карабахской войне смотрите в материале "Телеграфа": Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео).

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Нагорный Карабах, Карабах.

Автор:

Телеграф
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