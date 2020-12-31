Пашинян и Алиев готовят новое соглашение по Карабаху? Что известно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует подписать новый документ о перемирии в военном конфликте в Нагорном Карабахе, несмотря на ранее уже подписанный мирный договор.

Об этом написал в Facebook представитель Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", член "Движения за спасение Отечества" Ишхан Сагателян.

По словам Сагателяна, Пашинян реализовал только 25% своего плана. После "капитуляции" в течение 50 дней противнику были сданы золотой рудник в Сотке, села Хцаберд и Хин Тагер Гадрутского района Карабаха, часть трассы Горис-Капан, стратегические позиции (удерживаемые добровольцами), ГЭС, жилые районы сел Воротан и Шурнух в Сюнике.

"…В рамках своего 6-месячного плана (Пашинян, - Авт.) готовится уступить ряд населенных пунктов Лачина, около 30 га территории Караунджа, ряд населенных пунктов в Тавуше. Никол готовится в ближайшее время подписать новый документ для узаконивания подаренных по устной договоренности территорий", - написал Сагателян.

Представитель АРФД отметил, что правительство до сих пор не решило вопроса пленных и без вести пропавших, а тем временем уже появились новые погибшие и пленные.

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Сюникская область Армении, озеро Севан и Ереван являются "историческими землями" республики.