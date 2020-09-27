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Где находится Нагорный Карабах и почему из-за него воюют Армения и Азербайджан

Где находится Нагорный Карабах и почему из-за него воюют Армения и Азербайджан
14:52 Сегодня Телеграф tsn.ua

Рано утром в воскресенье 27 сентября между возобновилось военное противостояние в районе Нагорного Карабаха. Армения и Азербайджан традиционно обвинили друг друга в обстрелах.

Конфликт вокруг этой территории продолжается уже больше 30 лет. Расположенный в Закавказье регион в советское время принадлежал Азербайджанской ССР. При том, что большинство проживающего в нем населения – этнические армяне. В 1988 году ситуация начала кардинально меняться. Нагорный Карабах объявил о вхождении в состав Армянской ССР, а впоследствии местный парламент и вовсе объявил о независимости.

10 декабря 1991 в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый «референдум». Его результаты не были признаны мировым сообществом. Регион считают частью Азербайджана. Армения помогает квазиреспублике, но фактически ее не признает.

Активные бои за контроль над Нагорным Карабахом велись до 1994 года, пока стороны конфликта не подписали мирное соглашение. Но полностью его не выполняют. Между Азербайджаном и Арменией периодически вспыхивают бои. Новый виток конфликта наблюдался в 2006 году, когда Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Фото "Слово і діло"

В июле 2020 года также произошло обострение. Обе конфликтующие стороны понесли серьезные потери.

О новом обострении в районе Нагорного Карабаха читайте в материале «Телеграфа».

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения.

Автор:

Телеграф
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