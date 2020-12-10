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Пора готовиться к новой войне? Что заявил Алиев на параде в Баку

Пора готовиться к новой войне? Что заявил Алиев на параде в Баку
17:55 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/Telegram

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в Баку на параде в честь победы в военном конфликте в Нагорном Карабахе, заявил, что Сюникская область Армении, озеро Севан и Ереван являются «историческими землями» республики.

Его слова цитирует местное издание "Зеркало".

"На самом деле, агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов прошлого века. В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов. Зангезурский (область в Восточной Армении, на склонах Зангезурского хребта, - Авт.), Гейчинский, Иреванский махалы (в том числе столица Армении Ереван, - Авт.) – наши исторические земли. Наш народ на протяжении веков жил на этих землях", — сказал он.

При этом, эти слова Алиева Telegram-канал непризнанной "республики" Нагорного Карабаха "Re:public of Artsakh", трактует, как возможные перспективы к возобновлению военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Алиев

"Нельзя терять и минуты, необходимо готовиться к новой войне. Ни о какой торговле, дипотношениях с кочевым отребьем и речи не должно быть, все кто будет убеждать в обратном - автоматически квалифицируются предателями и таканками", - говорится в сообщении.

Отметим, что Алиев не впервые вспоминает об исторической принадлежности Азербайджану указанных выше районов Армении. Так, в 2012 году "Интерфакс-Азербайджан" цитировал эти же слова Алиева практически слово в слово.

Алиев

Алиев

Напомним, 9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, вспыхнувших в конце сентября. Согласно документу, под контроль Баку перешли часть территорий, которые ранее контролировала армянская сторона. В регион вошли российские миротворцы. Азербайджан оценил результаты войны как победу. В Армении начались массовые беспорядки с требованием отставки правительства.

Полное видео с Парада в честь победы в Нагорно-Карабахской войне смотрите в материале "Телеграфа": "Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео)".

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Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Ереван, Ильхам Алиев.

Автор:

Телеграф
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