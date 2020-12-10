На параде в Баку показали трофеи, добытые в войне за Нагорный Карабах (фото)

Сегодня 10 декабря, Азербайджан провел в Баку Парад Победы в Отечественной войне за Нагорный Карабах. На параде продемонстрировали часть военных трофеев и современную технику азербайджанской армии.

Об этом пишет Эксперт-международник Игорь Соловей.

"Кроме турецких Байкрактаров и других израильских БПЛА - техника, в основном, советского производства. Но есть уже и российского. Вот это и есть те $5 млрд, которые Баку ежегодно тратил на закупку оружия у России - и эта "взятка" сработала. Кремль до последнего тянул со вступлением в войну, дождавшись разгрома армянской армии в Нагорном Карабахе", - говорится в сообщении.

Отметим, что в параде Победы приняли участие 3000 военнослужащих, продемонстрированы 150 единиц военной техники, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера.

Полное видео с Парада в честь победы в Нагорно-Карабахской войне смотрите в материале "Телеграф": "Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео)".