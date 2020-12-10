Азербайджан военным парадом отмечает возвращение Нагорного Карабаха (видео)

В столице Азербайджана Баку 10 декабря проходит парад в честь освобождения от оккупации Нагорного Карабаха.

Видео-трансляция в прямом эфире проводится на YouTube.

Участие в параде принимают президент страны Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, который накануне прибыл в Азербайджан. На параде также присутствуют первая леди Мехрибан Алиева и Эмине Эрдоган.

На улицах собрались тысячи людей. Колонны с военной техникой и военнослужащими выстроились на площади вдоль сцены. Боевые корабли вышли в Каспийское море, чтобы также принять участие в военном параде.

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